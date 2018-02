Il primo re: Alessandro Borghi è Remo nella prima immagine ufficiale

ha condiviso in rete la prima immagine ufficiale del suo nuovo film,, con protagonistanei panni di Remo.

Il nuovo ambizioso progetto del produttore e regista di Veloce come il vento, racconterà della leggendaria storia dietro alla fondazione di Roma, con al centro le vicende che hanno coinvolto i suoi due fondatori e primi re della città, Romolo e Remo. Ad interpretare Remo sarà Alessandro Borghi (Suburra, Napoli velata), mentre a dare il volto a Romolo sarà Alessio Lapice (Gomorra – La serie, Il padre d’Italia).

Nel corso di un’intervista concessa a Repubblica, Borghi ha così descritto la pellicola: “Sarà un film fisico, pieno di duelli e battaglie, ispirato a pellicole come Revenant, Braveheart e L’Ultimo dei Mohicani. Al centro c’è il rapporto tra i due fratelli e la loro diversità rispetto al divino: uno riconosce il dio nelle vestali che portano il sacro fuoco, l’altro no. Ma è anche la storia di due pastori che devono trasformarsi in soldati”.

Il 2017 è stato un anno indubbiamente impegnativo per Borghi, apparso in Dalida, Fortunata, Liubov pret-a-porte, The Place e nel più recente Napoli velata di Ferzan Ozpetek; è, inoltre, ritornato nei panni di Numero 8 in Suburra – La serie, tratta dall’omonimo film di Stefano Sollima.

Di seguito potete visualizzare la prima immagine ufficiale del film, il cui arrivo dovrebbe avvenire entro quest’anno.