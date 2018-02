Il primo atteso trailer di Solo: A Star Wars Story arriverà lunedi!

Non arriverà durante il Superbowl il primo attesodi. Il sitoha rivelato cherilascerà il trailer il 5 febbraio durante la trasmissionesu

E' sempre che probabile che durante il Superbowl ci sia uno spot di presentazione di Solo: A Star Wars Story, ma il full trailer arriverà ufficialmente lunedì mattina.

Nel cast dello spin-off della saga di Guerre Stellari troviamo Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke (Qi'Ra), Paul Bettany, Joonas Suotamo(Chewbecca), Warwick Davis, Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Tobias Beckett) e Phoebe Waller-Bridge. Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma questi ultimi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

La colonna sonora sarà composta da John Williams insieme a John Powell. Parlando con Variety, così, il compositore ha spiegato come collaborerà con Powell per creare le musiche di Solo: "L'incarico dato a Powell è qualcosa di cui sono molto felice. Quello che farò io sarà offrire un tema a John e al regista Ron Howard, e se tutte le parti saranno felici allora lo sarà anche io... ma John finalizzerà lo score. Scriverà tutto il resto dei theme e molto altro materiale, che ammetto di essere ansioso di ascoltare".

Solo: A Star Wars Story debutterà nei cinema americani il 25 maggio 2018.