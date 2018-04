Il Presidente Kevin Feige parla dell'eventualità di fare 4 film all'anno e ringrazia i fan

Avengers: Infinity War è in sala e il Presidente dei Marvel Studios ha colto l'occasione per ringraziare i fan di tanto affetto (e dell'affluenza al cinema). Inoltre, Ha anche parlato della possibilità, in futuro, di fare 4 film all'anno, invece di 3.

Recentemente Collider ha parlato con Feige riguardo la possibilità di vedere, prima o poi, 4 film all'anno della Casa delle Idee. Ecco cosa ha detto lui:

"Penso che dipenda da diverse cose. Dipende da cosa succede con le decisioni aziendali, dipende da come ci sentiamo come studio, per crescere in quel senso. All'inizio avevamo intenzione di fare solo due film all'anno, finché non arrivammo alla naturale conclusione che, invece, per raccontare tutte le storie senza trattenerci, dovevamo invece iniziare a farne tre. E ormai sono diversi anni che lo facciamo, e ci troviamo bene. Se mai arriveremo a quattro, sarà solo ed esclusivamente per ottime ragioni."

Queste ottime ragioni, a nostro avviso, potrebbero riferirsi al recente accordo di Disney con FOX, che porterà diversi personaggi a disposizione della Casa Delle Idee: mamma Marvel riabbraccerà I Fantastici 4, gli X-Men e anche Deadpool. Come andrà a finire? Chissà, non ci resta che aspettare e sperare di vedere davvero tanti prodotti uscire fuori nella Fase 4, che inizierà dopo Avengers 4.

Qui sotto poi, trovate il tweet di ringraziamento ai fan di Feige.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è al cinema.