Il Presidente Kevin Feige parla dei supereroi e di cosa aspettarci in futuro

Illa sa lunga sui film di supereroi ... E questo è uno dei motivi per cui non si preoccupa un granché della possibilità che la gente perda interesse al riguardo. Semplicemente, non succederà!

Con un'esperienza di quasi vent'anni di lavoro su questo tipo di film, Feige ha spiegato a Vulture di ritenere che la versatilità del genere sia ciò che gli ha permesso di restare al top negli anni, anche di fronte alla saturazione del mercato:

"Questo è il motivo per cui realizziamo i nostri film nel modo in cui li vedete. Per anni, prima dell'inizio della storia dei Marvel Studios, la gente mi chiedeva se i supereroi fossero una moda o una fase passeggera. E la mia risposta è che, se loro sono tutti diversi, se sono tutti speciali a proprio modo, nessuno si stancherà di queste storie prima (eventualmente), di noi che, ai Marvel Studios, viviamo e respiriamo supereroi 24 ore al giorno. Realizziamo film come Thor: Ragnarok, come [Spider-Man: Homecoming], come Guardiani della Galassia, o come [Black Panther], e come l'imminente [Avengers: Infinity War] per renderli interessanti e cambiare continuamente prospettiva. E continueremo a farlo."

Quel che ci aspetta a breve è Black Panther, con Chadwick Boseman, il 14 febbraio 2018! Successivamente, tutti pronti per Avengers: Infinity War, il 25 aprile!