Il presidente dell'Academy degli Oscar è stato accusato di cattiva condotta sessuale

, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è sotto inchiesta per cattiva condotta sessuale. Il 75enne Bailey è stato nominato presidente dell'Accademia lo scorso agosto, in sostituzione di Cheryl Boone-Isaacs.

Variety ha riportato per primo la notizia delle accuse contro Bailey venerdì. L'accademia ha ricevuto tre reclami nei confronti del suo presidente mercoledì e ha immediatamente aperto un'indagine. Le accuse arrivano sulla scia del nuovo codice di condotta dell'Accademia, stabilito a fine 2017, che protegge da "qualsiasi forma di abuso, molestia o discriminazione in base al genere, all'orientamento sessuale, alla razza, all'etnia, alla disabilità, all'età, alla religione, o nazionalità" dei suoi membri. Il Comitato di appartenenza e amministrazione dell'Academy potrebbe inviare la continuazione delle indagini al Consiglio superiore, per un potenziale intervento disciplinare, qualora le accuse contro Bailey fossero "ritenute abbastanza gravi".

Bailey ha lavorato come direttore della fotografia a Hollywood per quasi 50 anni. È conosciuto per il suo lavoro su classici come Ordinary People, The Big Chill e Groundhog Day. Più di recente, ha lavorato a How To Be A Latin Lover 2017 prima di diventare presidente dell'Academy. A causa della natura confidenziale dell'indagine su questo punto, i dettagli sulle accuse contro di lui sono al momento sconosciuti. Ecco una dichiarazione dell'Accademia sull'argomento:

"L'Accademia tratta ogni reclamo in modo confidenziale per proteggere tutte le parti. Il Comitato di appartenenza esamina tutti i reclami presentati contro i membri dell'Academy secondo il nostro processo "Standards of Conduct", e dopo aver completato e rivisto la questione, riferisce al Board of Governors. Non faremo ulteriori commenti su tali questioni fino al completamento della revisione completa."

Vi aggiorneremo sugli sviluppi del caso.