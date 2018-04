Il presidente dei Marvel Studios stuzzica i fan con il film di Captain Marvel

Anche se i fan sono concentrati - almeno per ora - su Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, i fan della Marvel sono curiosi di scoprire di più anche su un altro film in arrivo: Captain Marvel.

Ne ha parlato con Variety il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che nell'intervista ha stuzzicato - e non poco - i fan dello studio e di questi film: "Vedrete il personaggio più potente mai introdotto in queste pellicole. Captain Marvel sarà una storia di origini unica nel suo genere".

"Essere in grado di poter raccontare la storia di Captain Marvel sin dai suoi esordi, ed esplorare un'ambientazione del Marvel Cinematic Universe mai vista fino ad oggi - gli anni novanta -, e vedere una versione di Nick Fury in un punto della sua vita dove pensava che non gli sarebbe accaduto più nulla di male e che il peggio fosse passato... è tutto interessante" ha continuato il presidente. Feige ha confermato che "quello che gli accadrà nella pellicola" spiegherà perché riapparirà dopo tutti questi film.

Captain Marvel è diretto da Anna Boden & Ryan Fleck da una sceneggiatura firmata da Meg LeFauve, Nicole Perlman, Liz Flahive, Carly Mesch, Geneva Robertson-Dworet insieme ai due filmaker. Ad interpretare la protagonista Brie Larson.