Il prequel di Kingsman potrebbe aver trovato i suoi protagonisti

Il regista Matthew Vaughn avrebbe già trovato i protagonisti del prequel di Kingsman, svela un nuovo report (precisiamo: non confermato). Il filmaker li avrebbe trovato giusto in tempo per Kingsman 3, in arrivo l'8 novembre 2019.

Secondo i rumor, infatti, Kingsman 3 introdurrà anche dei 'nuovi personaggi' appartenenti ad un'altra epoca. Infatti, nel corso della pellicola, ci saranno svariati flash-back che mostreranno la creazione dei Kingsman e porteranno ad un prequel, titolato Kingsman: The Great Game, le cui riprese dovrebbero iniziare immediatamente dopo la fine di quelle di Kingsman 3. Secondo questo report, Ralph Fiennes ed il giovane Harris Dickinson sarebbero stati scelti da Vaughn per interpretare i nuovi protagonisti del prequel che debutteranno, ripetiamo, in alcune scene del terzo episodio in arrivo nel 2019.

Chiaramente questo è un report tutt'altro che confermato e attendiamo conferme o eventuali smentite in merito.

Vaughn ha piani ambiziosi per la saga ispirata ai fumetti di Mark Millar. Lanciato nel 2014 grazie alla Fox, il franchise di Kingsman è stato accolto in maniera positiva da pubblico e critica, macinando incassi su incassi e portando allo sviluppo di un sequel, Kingsman - Il Cerchio d'Oro. Oltre al terzo capitolo e al prequel, sono in fase di sviluppo anche uno spin-off sugli Statesman, introdotti nel corso del secondo episodio, ed una potenziale serie televisiva.