Il premio Oscar Meryl Streep interpreterà il film sui Panama Papers, The Laundromat

The Hollywood Reporter ha rivelato oggi che Meryl Streep reciterà nel film The Laundromat. Nessun dettaglio è stato ancora pubblicato riguardo al suo ruolo.

Gary Oldman e Antonio Banderas potrebbero essere le prossime star ad entrare nel cast. Al momento non ci sono distributori per The Laundromat, ma Netflix si dice che sia interessata.

Steven Soderbergh dirigerà il film. Il suo storico collaboratore, Scott Z. Burns, si è occupato della sceneggiatura.

Il film è basato sul libro di non-fiction del giornalista Jake Bernstein, Secrecy World, vincitore del premio Pulitzer. Il libro si tuffa nella storia che riguarda i Panama Papers, la più grande perdita di dati nella storia aziendale e governativa. Bernstein faceva parte della squadra internazionale di giornalisti membri del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha fatto esplodere lo scandalo nell’aprile 2016. Più di 11 milioni di dischi sono stati rivelati come parte dei documenti provenienti dallo studio legale panamense Mossack Fonseca.

Lawrence Gray di Gray Matter Productions produrrà il film accanto a Michael Sugar, Burns e Soderbergh di Anonymous Content. Bernstein sarà produttore esecutivo insieme al COO di Gray Matter, Ben Everard.