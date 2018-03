Il premio Oscar Emma Thompson al lavoro sull'horror thriller Harrow's Alley

Uno degli script rimasto negli scaffali impolverati di Hollywood riguarda lo storico horror thriller, film di cui si parla da anni senza, tuttavia, che si sia riusciti ad uscire dallo stato di immobilità. Oggi, invece, pare che il semaforo sia diventato verde per questo progetto che vede impegnata l’attrice inglese.

Il film tv vede la collaborazione tra Emma Thompson e il produttore Bad Wolf e la messa in onda della pellicola dovrebbe giungere ad opera del canale via cavo statunitense HBO. La sceneggiatura originale è stata stesa da Walter Newman, nominato in ben tre occasioni agli Academy Awards, ma oltre questa fase dei lavori non si è mai giunti all’adattamento finale sullo schermo a causa dell’elevato budget richiesto per la produzione. Il premio Oscar George C. Scott era stato coinvolto nel progetto iniziale.

Harrow’s Alley è ambientato nel diciassettesimo secolo in una città inglese fortemente provata a causa dell’imperversare della peste nera. Due uomini, il simpatico fuorilegge Ratsey e il consigliere Harry, cercheranno di sopravvivere entrambi ai pericoli dell’epoca in cui vivono.