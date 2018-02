Il premio Emmy Elisabeth Moss sarà la protagonista di A Letter From Rosemary Kennedy

La star di, il celeberrimo show televisivo creato da Bruce Miller, interpreterà, sorella del 35° Presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. Il lungometraggio sarà diretto dal regista indiano).

A Letter From Rosemary Kennedy racconterà la storia della figlia di Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald, una vita non certamente facile, nascosta ai riflettori puntati su una delle famiglie più famose degli Stati Uniti del XX secolo. Rosemary nacque con difficoltà nell’apprendimento e nello sviluppo. Il suo carattere libertino indussero il padre alla scelta di internare la ragazza presso un istituto psichiatrico al fine di sottoporla ad una lobotomia, scongiurando così pericoli eventuali per la carriera politica di John e Robert Kennedy.

La pellicola, sceneggiata da Nick Yarborough, si basa su delle lettere scritte personalmente da Rosemary in cui manifestava il desiderio di ricongiungersi alla propria famiglia.

A Letter From Rosemary Kennedy verrà presentato questo mese dalla Mister Smith Entertainment ai compratori durante l’European Film Market di Berlino.

Questo il commento del film-maker Ritesh Batra:

“I film sulla famiglia Kennedy sono meritatamente burrascosi, ma questo rappresenta una storia sulle tempeste che albergano in ognuno di noi”.

Alla riflessione del cineasta sono seguite le parole dei produttori Jason Michael Berman della Mandalay Pictures e Kevin Turen della Guy Grand Productions:

“Siamo emozionati di far vivere questa storia commovente e vera, basata su una delle gemme nascoste della famiglia Kennedy, con un regista magistrale come Ritesh Batra, la brillante Elisabeth Moss e la bellissima sceneggiatura ad opera di Nick Yarborough”.

L’attrice Elisabeth Moss ha recitato in diverse produzioni di successo, come il film The Square di Ruben Östlund, pellicola vincitrice della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017, o nel serial Mad Men nel ruolo di Peggy Olsen e, più recentemente, nei panni della protagonista di The Handmaid’s Tale, interpretazione che le ha permesso di vincere il premio Emmy lo scorso anno nella categoria miglior attrice protagonista in una serie drammatica.