Il poster di Deadpool 2 di Rob Liefeld ricrea una famosa cover dei fumetti

In seguito alla diffusione del dissacrante ed esplosivo final trailer ufficiale di Deadpool 2 diretto da David Leitch, l'autore del personaggio ha diffuso in rete un nuovo poster che farà la felicità degli appassionati del fumetto originale.

Rob Liefeld, creatore del personaggio di Wade Wilson/Deadpool nei fumetti della Marvel, ha realizzato un poster - che trovate qui sotto - che ricrea una famosa cover dei fumetti. La cover in questione è quella di New Mutants #98 del 1991, diventata iconica con il tempo. Realizzata con Mike Capprotti, il poster ricalca quella famosa cover.

"La cover di New Mutants #98 è diventata iconica con il tempo, quel fumetto in particolare ha introdotto sia Deadpool che Domino sulle pagine dei fumetti" ha spiegato Rob Liefeld in una nuova intervista con Fandango, che ha rilasciato in rete in esclusiva il poster "New Mutants #98 è diventata una cover iconica con il tempo e ho pensato sarebbe stato grandioso rendergli omaggio con il cast della pellicola... e devo essere onesto! E' venuto meglio di quanto pensassi!".

Nella cover non solo vediamo il protagonista, Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds ma anche Josh Brolin nel ruolo di Cable. Oltre a loro anche Zazie Beetz (Domino) e Stefan Kapicic (Colosso). Il film uscirà il 15 maggio in Italia.