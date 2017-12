Il possibile look digitale di Venom nelle foto diffuse sul web

In rete sono comparse alcune immagini che potrebbero aver svelato il look di, personaggio che la Sony porterà sul grande schermo in un film a lui dedicato con protagonista. La curiosità dei fan, desiderosi di vedere quale sarà l'aspetto del simbionte, potrebbe esser stata esaudita con la diffusione di queste foto.

Su Instagram sono state pubblicate delle immagini di Venom dalla Creature Monster, compagnia dell'artista Mikkel Frandsen, autore di alcuni dei look più importanti di molte delle creature mostruose di Hollywood.

Non ci sono al momento conferme ufficiali sul fatto che le foto di Frandsen rappresentino realmente l'aspetto che avrà Venom nel film, tuttavia diversi indizi, tra cui un misterioso progetto al quale la Creature Monster parteciperà nel 2018, porterebbero in questa direzione.

Per il momento sono sempre state mostrate alcune foto di Tom Hardy dal blindatissimo set di Atlanta, nelle vesti di Eddie Brock.

Ruben Fleischer dirigerà un cast che al momento prevede ufficialmente, oltre al protagonista Tom Hardy, anche Michelle Williams nei panni di Ann Weying, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson, new entry di qualche giorno fa.

Venom è un'entità aliena che per vivere necessita di un corpo, al quale conferisce incredibili poteri. Il film non sarà collegato al Marvel Cinematic Universe, anche se nelle intenzioni della Sony potrebbe avere una connessione con Spider-Man: Homecoming.