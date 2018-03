Il piccolo Jacob Tremblay reciterà nella commedia R-Rated, Good Boys!

Lo straordinario piccolo interprete Jacob Tremblay lavorerà alla nuova commedia di Universal, la R-rated intitolata Good Boys. Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky di The Office hanno scritto la sceneggiatura del film e lo dirigeranno anche.

La storia, descritta come simile a Superbad, segue quattro dodicenni che saltano la scuola per una giornata di avventura all'insegna della comicità.

La giovane star in erba Tremblay aveva appena 7 anni quando recitò in Room, interpretando un bambino di 5 anni che viveva in un piccolo spazio con la madre, anche lei rapita, interpretata da Brie Larson. Il film è stato allo stesso tempo il debutto della Larson e quello del giovane Tremblay. L'anno scorso, Tremblay ha impressionato di nuovo la critica e il pubblico nella parte di Auggie, in Wonder. Inoltre, il giovane attore ha lavorato anche al fianco di Naomi Watts nel contestatissimo film di Colin Trevorrow, The Book of Henry.

Come riportato da Variety, Jacob Tremblay ha inanellato il suo prossimo ruolo: sarà un dodicenne in un'avventura di formazione nella commedia Good Boys. I fan dell'attore potrebbero doversi preparare a sentirlo pronunciare diverse parolacce, sarà per l'appunto un prodotto R-Rated. La produzione inizierà a luglio e Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver produrranno per Point Grey; Nathan Kahane della Good Universe sarà produttore esecutivo.

Quando avremo ulteriori notizie su questo progetto ve lo faremo sapere.