Il personaggio di Catwoman non sarà incluso nel film Birds of Prey?

Come saprete, la DC Entertainment ha dato il via libera a Birds of Prey, sorta di spin-off di Suicide Squad, fortemente voluto da Margot Robbie che la rivedrà nei panni di Harley Quinn.

Secondo i rumor, nella pellicola diretta da Cathy Yan vedremo non solo Harley Quinn ma anche l'introduzione del personaggio di Batgirl, prima del suo film stand-alone ancora in fase di sviluppo attivo allo studio. Secondo l'ultimo report, però, in Birds of Prey non vedremo un personaggio chiave dell'intero universo di Batman.

Stando ad Umberto Gonzalez, famoso scooper del web (non sempre affidabilissimo, però, dunque prendete il tutto con le 'pinze'), il personaggio di Catwoman non sarà incluso nel progetto. Questo è un duro colpo per i fan della DC che avrebbero voluto l'introduzione dell'iconico personaggio all'interno dell'Universo Cinematografico DC! Ovviamente si tratta anche questo di un rumor e vi terremo aggiornati a riguardo.

La DC, oltre a Birds of Prey, sta sviluppando anche altri progetti con protagonista la Quinn di Margot Robbie. Oltre all'inevitabile Suicide Squad 2, sono in fase di sviluppo una pellicola titolata Joker vs. Harley Quinn ed un altro spin-off, attualmente accantonato, chiamato Gotham City Sirens. Per ora Birds of Prey non ha ancora una data di uscita ma si vocifera possa debuttare nel 2020.