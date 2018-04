Il pazzo trailer di Future World, il nuovo film diretto da James Franco con Milla Jovovich

Dopo il successo di The Disaster Artist, James Franco torna sulla seggiola da regista per il thriller sci-fi Future World, dove Franco interpreta anche il folle Warlord. Online è stato diffuso il trailer del film, che vedrà alla regia, assieme a James Franco, anche il regista indie Bruce Thierry Cheung, già suo collaboratore in passato.

Ambientato in una terra desolata e post-apocalittica, Future World segue la storia di un ragazzo, Prince, alla ricerca di una medicina in mezzo al deserto per salvare la madre morente, combattendo contro uno squilibrato narcotrafficante con l'aiuto di un androide, la sua fedele guardia del corpo.

Il trailer offre agli spettatori uno sguardo sul film, mostrando un mondo devastato dalla guerra, con frequenti battaglie e lotte per la sopravvivenza. Già dal video è possibile comprendere lo stile allucinato e folle di James Franco, uno degli artisti meno banali del panorama hollywoodiano.

Insieme a James Franco, nel cast del film troviamo anche Milla Jovovich, una delle migliori interpreti per questa tipologia di cinema, Lucy Liu, Suki Waterhouse, Method Man e Snoop Dog. James Franco dirige il film con Bruce Thierry Cheung.

Recentemente Franco ha interpretato il personaggio di Tommy Wiseau, autore dello scult The Room, nel suo film, The Disaster Artist, insieme al fratello Dave Franco, nei panni dell'amico di Wiseau, Greg Sestero.

The Disaster Artist ha ottenuto una Concha de Oro al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian e grazie al film James Franco ha vinto un Golden Globe al miglior attore in un film commedia o musicale.