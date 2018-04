Il nuovo trailer di Venom sarà proiettato al CinemaCon, Scott Deckert nel cast

Anche la Sony Pictures avrà il suo cinefumetto quest'anno: stiamo parlando dell'adattamento cinematografico dedicato all'antieroe noto come Venom. Il film, diretto da Ruben Fleischer, arriverà nelle sale cinematografiche ad ottobre.

E, sebbene il film resti uno dei più attesi dell'anno, il primo teaser trailer della pellicola, rilasciato in rete qualche mese fa, non ha fatto una buona impressione né ai fan né tanto meno al pubblico generalista. La buona notizia è che un nuovo trailer dedicato al personaggio di Venom potrebbe debuttare molto presto (sperando che sorprenda il pubblico).

E' lo stesso Tom Hardy, protagonista del film nei panni di Eddie Brock/Venom, ad annunciare, tramite un post su Instagram che vi proponiamo qui sotto, che al CinemaCon, che si terrà in questi giorni, la Sony mostrerà un trailer inedito dal cinecomic. Chiaramente, non c'è alcuna menzione sulla possibilità di vedere il trailer in rete qualche ora o giorno dopo la diffusione al CinemaCon, ma rilasciarlo ora con la possibilità di allegarlo venerdì alle copie statunitensi di Avengers: Infinity War sarebbe un colpaccio per la Sony e darebbe non poca visibilità al progetto.

Nel frattempo, il sito Deadline ha annunciato che l'attore Scott Deckert (The Walking Dead) è nel cast della pellicola di Ruben Fleischer in un ruolo top-secret.