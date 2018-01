Il nuovo trailer del reboot Tomb Raider, con Alicia Vikander, arriverà molto presto!

La nuova versione di Tomb Raider , diretta da, vedrà presto l'uscita di un nuovo trailer promozionale. il reboot è una delle uscite più attese dell'anno appena iniziato.

Trailer Track ha riportato ieri la notizia che il nuovo trailer di Tomb Raider è stato approvato dalla Consumer Protection BC, con base in Canada; questo significa che il release è imminente, potrebbe addirittura trattarsi di giorni prima dell'uscita.

Parlando di Tombr Raider reboot, c'è da specificare che, almeno a quanto sembra dal rilascio di alcune nuove foto, Alicia Vikander, titolare del ruolo di Lara Croft, abbia fatto diverse scene stunt da sola, senza l'ausilio della controfigura.

La Warner Bros. Canada è il distributore ufficiale del prossimo trailer in uscita, che durerà due minuti e arriverà circa quattro mesi dopo il release del primo trailer e a due mesi di distanza dall'uscita ufficiale del film, prevista per il 16 marzo in USA.

Come già scritto più volte, l'avventura ispirata al famoso videogioco di Tomb Rider, tratterà la origin story dell'eroina, e si concentrerà sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity. Dal teaser, abbiamo poi potuto constatare che Walton Goggins (The Hateful Eight) si presenterà come l'antagonista principale di Lara e, presumibilmente, il prossimo trailer ci rivelerà molti altri dettagli.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere nuovamente Lara Croft in azione? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!