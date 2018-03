Il nuovo trailer di Avengers: Infinity War domani, i Russo parlano di Thanos

Come rumoreggiato - per la felicità dei fan - il secondo ed ultimo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War sta arrivando. Ihanno ufficializzato la release del filmato per la giornata di domani.

"La struttura del film vuole Thanos alla ricerca delle Gemme dell'Infinito" spiegano i fratelli Russo in seguito all'ufficializzazione del nuovo trailer per la giornata di domani "Ci sono un paio di McGuffins nel film, legati a svariate persone. Dottor Strange è il custode di una di queste Gemme, ha giurato di proteggerla. Altre persone si scontrerranno direttamente con Thanos per questo."

"Thanos ha deciso di andare alla ricerca delle Gemme, di prenderle, e sovrasta i nostri eroi durante la pellicola" continuano i due parlando di Avengers: Infinity War "Li farà soffrire nel corso del film. Prendete Darth Vader e moltiplicatelo per dieci volte... il nostro obiettivo era rendere Thanos il villain preminente di questo film. E' il suo ruolo nei fumetti, lo è in questa serie di pellicole, e per renderlo tale dobbiamo fargli fare delle cose brutte".

I due hanno anche elogiato la performance di Josh Brolin nel ruolo, "una performance veramente intima" che gli effetti speciali hanno "migliorato" notevolmente "siamo tutti terribilmente eccitati riguardo la sua performance in questa pellicola".