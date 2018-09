Il nuovo The Tree of Life sarà un film inedito, non una versione estesa del precedente!

A quanto pare la versione di The Tree of Life da 188 minuti che sarà presentata in anteprima nei prossimi giorni a Venezia non sarà una extended cut del film del 2011, ma addirittura un intero nuovo film.

Malick, già nel 2011, aveva presentato a Cannes una versione estesa del suo film del 2005, The New World, e a Venezia 2018 aveva promesso di fare lo stesso con un montaggio di The Tree of Life che avrebbe compreso circa 45 minuti di scene aggiuntive. Il regista però ha rimontato completamente il film, creandone una versione differente.

"A differenza di The New World, la versione di The Tree of Life che è stata presentata per la prima volta a Cannes nel 2011 [dove ha vinto la Palma d'Oro, ndr] era sicuramente la versione definitiva del film che Malick voleva realizzare", ha affermato Kline. "La cosa interessante di questa nuova versione per Venezia 2018 è che credo che Terry non voglia che la gente pensi che questa sia una versione migliore. Questa è un'altra versione."

Il progetto è iniziato qualche anno fa al Cannes Film Market, quando Malick ha detto che sarebbe stato interessato a fare qualcosa di diverso con la versione home video per The Tree of Life; il regista infatti aveva una quantità enorme di filmati che non ha mai usato e voleva riciclarlo per sviluppare una nuova trama. "A Terry piace armeggiare e gli piace cambiare le cose", ha detto Kline. "Le parole che usò furono queste: 'Nessuno ha chiesto a Bob Dylan di suonare una canzone allo stesso modo ogni notte. Perché dovrei farlo con un mio film?'"

Kline ha continuato: "L'idea era di prendere le scene aggiuntive e montarle a caso in modi diversi per creare diverse trame. Ci sono così tante scene che avrebbe potuto fare questo gioco all'infinito e non sarebbe mai uscita lo stesso film due volte."

Malick ha trascorso ore con i tecnici della casa di produzione di DVD di Criterion, cercando di capire come farlo funzionare. Alla fine, sia Malick che Criterion hanno deciso di creare una nuova versione del film, che è diventato il più grande progetto che Criterion abbia mai realizzato.

"Avevamo due ore e il nuovo taglio del film era già stato creato, ma la timeline non era la stessa", ha detto Kline, che ha curato la post-produzione nel film. "tutta la musica usata da Malick e i nuovi attori che appaiono nella nuova versione sono stati girati nel 2011. Il montatore del sonoro Joel Dougherty è tornato a lavorare su un palcoscenico aggiungendo nuovi effetti sonori, ha anche creato un nuovo mix multi-traccia per l'intero film che ha incorporato il nuovo e il vecchio materiale. Il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki ha ricolorato tutti i negativi dall'inizio alla fine. Ci sono voluti mesi di lavoro."

Chissà, forse questa volta Sean Penn - le cui scene furono tagliate in toto nella prima versione del film - rimarrà finalmente soddisfatto!

E voi, siete soddisfatti da questa rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti.