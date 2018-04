Il nuovo teaser trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto è veramente spaventoso!

Il nuovo trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto ci mostra dinosauri terrificanti, Bryce Dallas Howard e, soprattutto, Jeff Goldblum. Guardate pure!

Rilasciato a quasi quindici anni dall'ultimo dei film di Jurassic Park, Jurassic World ha riacceso il franchise con un incredibile incasso al botteghino di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dopodiché, è stato un gioco da ragazzi per la Universal decidere di realizzare un sequel, riportando in ballo la star Chris Prat, in un caos epico a tema dinosauri.



Intitolato Jurassic World: Il regno Distrutto, questo sequel vede Owen (Pratt) in viaggio verso l'isola dove Claire (Bryce Dallas Howard) gestisce una sorta di santuario per dinosauri. Sfortunatamente, l'isola ha un vulcano attivo al suo interno e sta per esplodere. Pertanto, Owen e Claire devono cercare di salvare i loro amici dinosauri sia dall'estinzione che dal fuoco.

Il primo trailer de Il Regno Distrutto ha debuttato a dicembre; un secondo è poi stato proiettato durante il Super Bowl. La Universal ha adesso in programma di rilasciarne un terzo, la settimana prossima, mercoledì 18 aprile, e adesso ci ha dato un piccolo assaggio con questa clip teaser, pubblicata su Twitter.

Il nuovo teaser ci invoglia di sicuro verso il nuovo trailer: ci sono i dinosauri, Chris Pratt fa cose eroiche, Bryce Dallas Howard non indossa i tacchi alti e, cosa più importante di tutte, Jeff Goldblum è tornato a vestire i panni del mitico Ian Malcolm (anche se apparentemente il ruolo di Goldblum nel film sarà piccolo). E questa volta indosserà la maglietta, a differenza di quanto ha fatto in Jurassic Park! .

