Il nuovo spettacolare poster internazionale di Solo: A Star Wars Story

Walt Disney Pictures e LucasFilm hanno pubblicato un poster internazionale di Solo: A Star Wars Story, pellicola diretta da Ron Howard, che ha preso il posto di Phil Lord e Chris Miller, e che vede Alden Ehrenreich nel ruolo del giovane Han Solo, in questo spin-off di Star Wars che approfondisce il passato del personaggio iconico di Harrison Ford.

I pericoli di un mondo oscuro e criminale, l'inizio di nuove amicizie e la rivelazione di indicibili segreti del passato di uno degli eroi più bizzarri della saga di Star Wars: questo e molto altro in Solo: A Star Wars Story, il film stand-alone su Han Solo che ripropone alcuni dei personaggi più importanti della saga di Star Wars, tra cui Chewbacca (Joonas Suotamo) e Lando Calrissian (Donald Glover).

L'incontro di Han Solo e l'inizio dell'amicizia con il wookie Chewbacca e il loro primo faccia a faccia con Lando Calrissian.

Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, con Lawrence Kasdan, Phil Lord e Chris Miller produttori esecutivi.

Alden Ehrenreich è Han Solo, Emilia Clarke è Qi'ra, Woody Harrelson interpreta Tobias Beckett, mentre Donald Glover è il giovane Lando Calrissian. Nel cast anche Thandie Newton e Paul Bettany.

Solo: A Star Wars Story è il secondo film della serie Star Wars Anthology, serie di film che si discosta dal filone principale della saga di Star Wars, dopo Rogue One.

In Italia verrà distribuito dal 23 maggio.