Il nuovo romanzo di Star Wars spiega l'assenza di Lando Calrissian dalla trilogia sequel?

Un estratto dell'imminente romanzo dipotrebbe spiegare l'assenza dinella trilogia sequel. Introdotto ne L'Impero colpisce ancora, il tranquillo amministratore di Cloud City è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan e un elemento chiave nella vittoria dell'Alleanza Ribelle nella Battaglia di Endor.

Data la sua connessione con gli eroi principali della saga (in particolare Han Solo), la mancanza di Lando nei nuovi film è risultata un po' strana. Sia in Il Risveglio della Forza che ne Gli Ultimi Jedi non stato nemmeno menzionato il personaggio e qualsiasi sua apparizione nell'Episodio IX sembra improbabile.

Donald Glover interpreterà una versione più giovane di Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story ma molti fan si stanno ancora chiedendo dove sia finito nel corso della trilogia sequel. Una domanda a cui sembra possa rispondere il nuovo romanzo di Star Wars.

Sul sito web ufficiale di Star Wars è stato pubblicato un estratto del libro: Han è alle prese con i compiti da genitore con il figlio, Ben Solo, mentre è al lavoro come leader della New Republic Pilots Commission. Mentre sta per addormentarsi insieme a Ben, Han viene svegliato da qualcuno che bussa insistentemente alla porta. Quando apre, Han trova Lando, incredibilmente arrabbiato che sferra un pugno all'amico, per ragioni sconosciute. L'estratto termina con Han che pensa:"Probabilmente avrei dovuto vederlo arrivare".

La dinamica tra Han e Lando è sempre stata un po' complicata ma è comunque sorprendente vedere un comportamento simile da parte di Lando. Sembra che qualcosa abbia rotto la loro amicizia ma molto resta ancora da scoprire. EW riporta che Lando viene immischiato in qualche situazione commessa da Han per colpa di Han stesso.

Questa potrebbe essere la reazione di Lando, vistosi accusato di qualcosa che non aveva fatto. Tuttavia in uno dei romanzi si dice che Lando mantiene la sua amicizia con Leia quindi forse questo litigio non è poi così grave.

Sarebbe bello avere un'idea di quello che Lando sta combinando mentre si svolge la trilogia sequel ma forse non si tratta di una priorità per LucasFilm. Inoltre la motivazione potrebbe semplicemente riguardare un affollamento di personaggi: con Rey, Finn, Poe e Kylo Ren, oltre ai ritorni di Luke, Leia e Han, francamente ci sarebbe stato poco spazio per Lando. Fortunatamente potremo vedere Lando Calrissian in altre storie dell'universo di Star Wars.