Il nuovo promo di New Mutants stuzzica i fan riguardo il villain del film

Tra i cinefumetti in arrivo nel 2018, uno che ha incuriosito di più il pubblico, è senza ombra di dubbio. Lo spin-off cinematografico dedicato agliè diretto daed è stato descritto come un horror adolescenziale in piena regola.

Il teaser trailer del cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel ed interamente prodotto dalla Twentieth Century Fox ha sorpreso - e non poco - i fan ed il pubblico di tutto il mondo; adesso arriva in rete un nuovo promo - che noi vi mostriamo qui sotto - e che stuzzica il pubblico riguardo il villain del film. Infatti, a meno che le idee del regista non siano cambiate, ad affrontare i Nuovi Mutanti in questo primo capitolo ci sarà il Demone Orso. Infatti il promo mostra un bel po' di sangue e grosse orme di orso; se siete degli appassionati del fumetto originale, saprete che il Demone Orso ha ucciso i genitori di Dani Moonstar/Mirage (Blu Hunt).

Josh Boone ha confermato che questo nuovo spin-off sarà collegato agli altri film della saga cinematografica sugli X-Men; nelle intenzioni del regista, ci sarà una trilogia dedicata ai Nuovi Mutanti.

Il film arriverà ad aprile nei cinema italiani e statunitensi.