Il nuovo promo art di Ant-Man and the Wasp svela un curioso particolare

Nella giornata di ieri, abbiamo dato una nuova occhiata ai costumi che indosserannonel prossimo Ant-Man and the Wasp , in arrivo a luglio. Oggi vi proponiamo un curioso promo art.

Il promo art - che potete visionare qui sotto - mostra il nostro Scott Lang/Ant-Man affiancato da una sorta di strano robottino. Che ci sia veramente nel film? E se sì, che ruolo avrà? Forse il Dr. Hank Pym (Michael Douglas) lo ha costruito per accompagnare Ant-Man nei suoi viaggi all'interno del multiverso? Chissà! Quel che è strano è che il concept ricorda vagamente quello di H.E.R.B.I.E., robottino dei Fantastici Quattro che la Marvel ora potrebbe utilizzare in un loro film post-acquisizione Fox.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Ant-Man and the Wasp arriverà nei cinema a luglio mentre sembra che la Marvel stia già progettando un Ant-Man 3.

Diretto ancora una volta da Peyton Reed, questo nuovo film vede di nuovo Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas tra i protagonisti. Al loro fianco Michael Pena, Bobby Cannavale, Tip 'T.I.' Harris, David Dastlmachian, Judy Greer e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry Laurence Fishburne, Randall Park, Walton Goggins, Hannah John-Kamen e Michelle Pfeiffer nei panni della moglie di Hank Pym, Janet Van Dyne.