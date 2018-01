Il nuovo poster e trailer italiano di Black Panther, nuovo cinefumetto dei Marvel Studios

Con le prevendite dei biglietti alle stelle in USA, Black Panther si preannuncia come un altro nuovo grosso successo per i. E anche l'Italia si appresta ad accogliere il Re del Wakanda a partire dal 14 febbraio prossimo.

La divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ed un trailer italiano del cinefumetto prodotto dai Marvel Studios.

Dopo il suo debutto in Captain America: Civil War dei fratelli Russo, uscito nel 2016, T'Challa (Chadwick Boseman) torna nella sua nazione natale, il Wakanda, per diventare il Re del suo paese e proteggerlo nei panni della Pantera Nera. Dovrà affrontare una minaccia che sembra mettere in serio pericolo sia il suo paese che il mondo intero...

La regia è affidata a Ryan Coogler, già regista di Creed - nato per combattere, che ha curato la sceneggiatura insieme a Joe Robert Cole. Oltre a Boseman vedremo nel cast Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Daniel Kaluuya e Forest Whitaker, mentre da Civil War tornerà anche il personaggio di Everett K.Ross, interpretato da Martin Freeman. Il villain sarà interpretato da Michael B. Jordan mentre Andy Serkis tornerà nel ruolo di Ulysses Klaue, già visto in Avengers: Age of Ultron del 2015.

Il film arriva in Italia dal 14 febbraio.