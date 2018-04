Il nuovo poster di Teen Titans GO! to the Movies prende un po' di mira Justice League!

La Warner Bros. ha appena rilasciato un nuovo poster del suo nuovo film animato, Teen Titans GO! to the Movies e l'immagine si diverte un po' canalizzando la Justice League uscita nel 2017 in sala, sempre prodotto Warner Bros.

La sinossi del film recita: quando i Teen Titans appaiono sul grande schermo, lo fanno in modo grandioso! Teen Titans GO! to the Movies, ritrova i nostri super eroi egocentrici e selvaggiamente satirici, nel loro primo lungometraggio. Sarà una commedia fresca, simpaticamente intelligente, appropriatamente divertente e simpatica, che parla del genere cinematografico supereroistico.

Ai ragazzi sembra proprio che tutti i supereroi là fuori abbiano il loro primo film, tutti tranne i Teen Titans, cioè! Ma il leader, Robin è determinato a porre rimedio alla situazione, e vuol essere visto come una stella, invece di una "spalla". Se solo potessero ottenere il miglior regista di Hollywood per il loro film... Con alcune idee folli e una canzone nel loro cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di realizzare il loro sogno. Ma, disgraziatamente, i supereroi si troveranno a combattere contro un super cattivo, e le cose si metteranno davvero male, ad un certo punto!

l film animato sarà interpretato dal cast vocale della serie, tra cui spiccano Greg Cipes nei panni di Beast Boy, Scott Menville nei panni di Robin, Khary Payton nei panni di Cyborg, Tara Strong nei panni di Raven e Hynden Walch nei panni di Starfire, Will Arnett interpreterà Slade Wilson, Kristen Bell sarà Jade Wilson, James Corden sarà Balloon Man, Halsey Wonder Woman, Lil Yachty interpreterà Lanterna Verde e Nicolas Cage darà la voce a Superman.