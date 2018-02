Il nuovo poster di Teen Titans Go! - Il Film parodizza Justice League

Non solo Deadpool 2 può prendersi gioco dinel suo trailer. Infatti anche"parodizza" (sicuramente, in maniera molto più innocente e meno 'cattiva') il film corale dellanel suo ultimo poster.

Trovate il nuovo poster comodamente qui sotto.

"Nel film il gruppo di giovani supereroi noti come Teen Titans si rendono conto di essere gli unici a non essere ancora protagonisti di un film tutto loro. Robin decide di ribaltare tale situazione e non solo: vuole esserne il protagonista, non di certo la spalla! Per questo il team si dirige verso Tinsel Town con l'obiettivo di realizzare una loro pellicola, con tante idee nella testa e un regista da scovare. Ma quando un supercattivo si mette sulla loro strada, con un piano che potrebbe distruggere potenzialmente il mondo, i Teen Titans sono costretti a combattere.".

Ispirato ai fumetti della DC Comics e, soprattutto, sulla serie d'animazione prodotta per Cartoon Network, Teen Titans Go! To the movies (questo il titolo originale del film d'animazione) è diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail, da una sceneggiatura firmata da Michael Jelenic & Horvath; Michail, Will Arnett e Peggy Regan sono i produttori della pellicola.

In USA la pellicola arriverà ad agosto mentre in Italia debutterà nelle sale cinematografiche il 6 settembre 2018, "perché se anche Aquaman può avere un film, allora tutti gli altri possono"