Il nuovo poster fan made di Deadpool prende in giro Avengers: Infinity War!

Un nuovo fan poster di Deadpool 2 presenta ilche indossa in modo esilarante un oggetto dall'enorme importanza nel prossimo film in uscita sui Vendicatori, Avengers: Infinity War! Date pure uno sguardo!

In questa fan art Deadpool indossa il Guanto dell'infinito di Thanos! Come sappiamo, i Marvel Studios stanno per presentare al mondo il culmine dell'MCU; quasi tutti gli attori principali del franchise affronteranno il loro avversario più pericoloso, Thanos, che cerca senza sosta le Gemme dell'Infinito. Ma, mentre gli Avengers e il malvagio galattico si sforzano a battersi a vicenda, sembra che Deadpool sia riuscito a mettere le mani sulle gemme mistiche per primo, almeno nel poster qui sotto!

Una locandina che ha catturato perfettamente l'umorismo di Deadpool, considerando il fatto che lui prende in giro praticamente qualsiasi cosa. In effetti, il trailer Cable-centrico del film ha fatto cenno a numerosi altri film a fumetti, tra i quali anche Infinity War, dove Brolin interpreta il Folle Titano Thanos. Sarà interessante vedere se il film stesso includerà frecciatine al film Marvel Studios, dal momento che arriva nei cinema solo due settimane prima di Deadpool 2.

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".