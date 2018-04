Il nuovo poster ed un divertente video da Ant-Man and the Wasp, domani il trailer

Archiviato Avengers: Infinity War, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo poster ufficiale da Ant-Man and the Wasp, nuovo cinecomic dello studio che debutterà nei cinema ad agosto.

Nel poster diamo una prima occhiata anche ad altri personaggi della pellicola che, fino ad oggi, non avevamo "mai visto". Infatti nel poster sono presenti anche Walton Goggins, interprete di Sonny Burch, Hannah John-Kamen - che sarà la villain Ghost - e Michelle Pfeiffer come Janet Van Dyne.

Qui sotto, oltre al poster, anche un divertente video dove le star di Avengers: Infinity War chiedono dove fossero Ant-Man e Wasp durante gli eventi di quel film, confermando - dunque - il collegamento diretto tra Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed ed il prossimo quarto Avengers, in uscita a maggio 2019.

Paul Rudd riprenderà i panni di Scott Lang/Ant-Man mentre Evangeline Lilly sarà Hope Van Dyne/Wasp; nel cast anche Michael Pena, David Dastmalchian, Judy Greer, Bobby Cannavale, Tip 'T.I.' Harris, Abby Ryder Fortson e Michael Douglas. Tra le new entry anche Randall Park (Agente Jimmy Woo) e Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster).

Lo script è firmato da Rudd insieme a Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari.

Domani debutterà il nuovo trailer ufficiale della pellicola, dunque restate sintonizzati su Everyeye.it per gli ultimi aggiornamenti.