Il nuovo poster di Black Panther, Michael B. Jordan sul perché ha accettato il ruolo

Questa sera in USA (da noi stanotte), si terrà ladi Black Panther dei, e in attesa lo studio ha diffuso in rete un nuovo poster che trovate comodamente dopo il salto.

Intanto, intervistato da ScreenRant, l'attore Michael B. Jordan ha spiegato perché ha accettato il ruolo del villain di Black Panther, Erik Killmonger, dopo la sua partecipazione al cinecomic-flop di casa Fox, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, dove interpretava la Torcia Umana.

"Ho avuto zero esitazione nel fare un altro cinefumetto" ha spiegato l'attore di Creed - Nato per combattere "Penso sia stato trascinato all'interno del progetto più tardi perché è un processo naturale. E io e Ryan ne parlavamo ogni giorno, e penso di averne fatto parte da sempre, sebbene in via non ufficiale. Ma non ho avuto alcuna esitazione nell'accettare un altro cinecomic. Sono un nerd, amo questo mondo. L'ho guardato come ad un'altra possibilità per riuscirci, e lavorare di nuovo con Ryan Coogler e la direttrice della fotografia Rachel Morrison, per me, è stato confortante. E' stato un gran bel team con cui prendersi un altro rischio del genere, e non c'è stata alcuna esitazione da parte mia, veramente".

Il film dedicato a Black Panther debutterà nei cinema italiani a partire dal 14 febbraio.