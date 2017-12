Il nuovo Halloween sarà più incentrato sulla 'tensione' che sulla 'violenza' su schermo

La curiosità intorno al nuovo, diretto da, è tantissima. Soprattutto perché, a detta dei realizzatori, questo nuovo semi-reboot ignorerà molti dei sequel usciti dopo l' Halloween originale.

A questo aggiungete anche le ultime dichiarazioni a Bloody Disgusting da parte di Danny McBride che, con Gordon Green, sta scrivendo la sceneggiatura della pellicola. McBride ha svelato che la loro intenzione con questo nuovo capitolo è proprio quella di tornare alle origini del franchise e, dunque, puntare sulla 'tensione' e meno sulle morti elaborate e violente dei film horror di oggigiorno.

"L'originale è incentrato tutto sulla tensione" spiega il co-sceneggiatore "Laurie Strode non sa dell'esistenza di Michael Myers fino all'ultimo minuto del film! Il film è tutto incentrato su quello che potrebbe accadere e la tensione che gli ruota intorno... penso proprio che vogliamo replicare tutto questo. Stiamo cercando di replicare quella tensione. Puntare tutto su quella tensione e non concentrarsi unicamente sul gore e l'ultraviolenza che è possibile vedere nei film dell'orrore in questi giorni.".

Le premesse sono interessanti e sapendo che nel cast tornerà addirittura la Laurie Strode originale, Jamie Lee Curtis, non fa altro che far salire l'attesa per la pellicola. Le riprese di Halloween inizieranno a gennaio, e la data di uscita, al momento, è ancora fissata per il prossimo ottobre.