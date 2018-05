Il nuovo full trailer italiano di Teen Titans Go! - Il Film menziona... Deadpool!

"Chi la fa... l'aspetti?". Eh si, perché dopo la battuta ironica sull'universo DC nel trailer di Deadpool 2, nel nuovo full trailer ufficiale di Teen Titans GO! - Il Film c'è proprio un riferimento (sempre divertente) al mercenario chiacchierone della Marvel.

La Warner Bros. Pictures ha, difatti, diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale di Teen Titans Go! - Il Film, nuova divertente commedia d'animazione dello studio che non solo si ispira ai fumetti della DC Comics ma anche alla celebre serie animata targata Cartoon Network.

Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!

Il film debutterà in USA il 27 luglio mentre in Italia sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 6 settembre.