Il nuovo film di Wes Anderson sarà un musical post Seconda Guerra Mondiale

Secondo quanto riporta Charente Libre, il decimo film di Wes Anderson, sarà un musical ambientato nella Francia post Seconda Guerra Mondiale. Al momento il regista starebbe cercando delle location per il film nell'area di Angouleme, situata nel sud-ovest del paese.

Durante la guerra, la zona presa in considerazione per le riprese ha subito un duro e pesante bombardamento, causa della distruzione di un'importante stazione ferroviaria ricostruita negli anni a venire. Anderson ritornerà quindi alle ambientazioni, almeno in termini temporali, di Grand Budapest Hotel, pellicola di grande successo collocata durante l'ascesa del nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Trama e cast del film sono ancora sconosciuti.

L'ultima fatica di Anderson è stata la pellicola d'animazione in stop-motion L'isola dei Cani, arrivata nelle sale proprio quest'anno. Il film ha raccolto un ottimo successo con 63 milioni di dollari incassati al box office mondiale.

Wes Anderson è diventato negli anni uno dei registi più apprezzati dai cinefili di tutto il mondo, grazie al suo stile unico basato su scelte molto particolari di colori e simmetrie. Oltre ai film sopracitati, il regista ci ha donato pellicole come I Tenenbaum, Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou e Fantastic Mr. Fox, collaborando con grandi attori tra i quali Bill Murray e Willem Dafoe.