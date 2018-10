Il nuovo film di Werner Herzog parlerà di meteoriti, religione e mitologia

Si intitolerà Fireball il nuovo film del cineasta-avventuriero Werner Herzog, che questa volta analizzerà la storia dei meteoriti e della loro influenza sulla mitologia e la religione.

Variety riporta infatti che l'intrepido regista di Grizzly, Aguirre Furore di Dio e Fitzcarraldo si è lanciato nella sua nuova impresa, le cui riprese sono già in corso. Si sa ancora poco sul film, ma una breve dichiarazione ufficiale ha menzionato "meteoriti e comete e il loro rapporto con le nostre mitologie e le nostre religioni."

Herzog dirigerà il film insieme al professore Clive Oppenheimer; il duo ha collaborato in precedenza al documentario Netflix del 2016 Into the Inferno, che fu nominato ai premi Emmy. Il film ha seguito il regista e lo scienziato mentre giravano il mondo per esplorare vari siti vulcanici: con questa scusa i due sono riusciti ad "infiltrarsi" in Corea del Nord, per offrire al mondo uno sguardo ravvicinato sulla dittatura. Come nel prossimo Fireball, anche quel film ha tracciato diverse connessioni tra i fenomeni naturali e il loro impatto sulle varie culture dell'umanità.

Variety aggiunge anche che "i due faranno di nuovo il giro del mondo, questa volta per visitare siti che offrono informazioni su comete e meteoriti che possano aiutarli a capire cosa ci dicono queste rocce sulle origini della vita sulla Terra."

Il film riunirà Herzog e Oppenheimer con i produttori di Into the Inferno, Andre Singer e Lucki Stipetic. La Spring Films produrrà l'opera insieme alla casa di produzione del regista, la Wefjarner Herzog Filmproduktion.

Come vi abbiamo riportato qualche mese fa, Herzog dirigerà anche tutti gli episodi della serie tv Fordlandia.