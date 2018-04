Il nuovo film con Jim Parsons, A Kid Like Jake, parla della "non conformità di genere"

Anche se è solo aprile, il 2018 si sta rivelando un anno fondamentale per i personaggi LGBTQ sul grande schermo. Ora, "A Kid Like Jake" introdurrà il pubblico ad una storia incentrata sull'esplorazione del proprio genere, da parte di un bambino.

Il regista è Silas Howard, nominato "uno dei registi più influenti di oggi." C'è molta attesa sulla carta per questo film, e il trailer ufficiale e la sinossi sembrano essere all'altezza della sua fama.

Alex (Claire Danes) e Greg (Jim Parsons) hanno sempre saputo che il loro figlio di quattro anni, Jake, era più interessato alle fiabe che alle macchinine, ma quando Judy, la preside, sottolinea che il suo gioco preferito non è "conforme" e che quella del bambino potrebbe non essere una fase passeggera, i due sono costretti a ripensare completamente il loro ruolo di genitori, e persino di coppia.

A Kid Like Jake è stato presentato in anteprima quest'anno al Sundance Film Festival, dove ha ricevuto recensioni estremamente positive. Sono state, in particolare, elogiate la delicatezza e la scioltezza usate da Howard per trattare l'argomento sul quale si basa il film.

Parlando con Deadline proprio in occasione del Sundance, il regista ha detto: "Nonostante ci sia attualmente un grande movimento verso la comprensione delle differenze, è ancora molto difficile ottenere inclusione, e questo film lo fa davvero in modo umano".

Howard non è estraneo a far sì che il pubblico senta diverse emozioni con il proprio, accuratissimo lavoro, che spinge costantemente più in là i confini dettati dalla società. Il regista ha diretto alcuni episodi di "Transparent", "This is Us", "The Fosters" e "Pose" di FX. E lo sceneggiatore Daniel Pearle, che ha adattato il film dal suo stesso spettacolo teatrale del 2013. In un'intervista con il New York Times, Pearle ha affermato che bisogna "lasciare che i bambini si esprimano come vogliono, dove vogliono; è ancora molto difficile avere inclusività, e questo lo fa davvero in un modo umano".

Oltre a Danes e Parsons, il cast vede al lavoro diversi altri attori famosi come Octavia Spencer, Priyanka Chopra, Ann Dowd e Amy Landecker.

A Kid Like Jake arriva nei cinema USA l'8 giugno.