Il nuovo Dune non sarà un remake del film di David Lynch

Chiariamo subito una cosa: il nuovo film dinon sarà un remake. Il regista Denis Villeneuve ha precisato, in una nuova intervista, che il suo nuovo adattamento cinematografico non sarà per nulla ispirato al film originale.

"David Lynch ne ha fatto un adattamento negli anni '80 che aveva delle grosse qualità. Voglio dire: David Lynch è uno dei filmaker migliori che siano in vita, ho grandissimo rispetto per lui" spiega il regista "Quando ho visto il suo adattamento ne sono rimasto impressionato, ma non era veramente quello che avevo sognato, quindi cercherò di realizzare l'adattamento del mio sogno".

L'obiettivo del regista, dunque, è quello di tornare alle origini, al romanzo firmato da Frank Herbert: "Il mio nuovo Dune non avrà alcun collegamento con la pellicola di Lynch. Tornerò al romanzo originale, e alle immagini che ho avuto in mente mentre l'ho letto".