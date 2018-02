Il nuovo dietro le quinte di Justice League mostra nuovamente il costume nero di Superman

Mentre si rincorrono pesanti rumor sul coinvolgimento del filmaker Zack Snyder e il suo presunto licenziamento dall', lacontinua a promuovere l'arrivo in home video di

Questa volta tocca ad un dietro le quinte che stuzzica, nuovamente, i fan con il costume nero di Superman - interpretato al cinema da Henry Cavill - mai visto sul grande schermo. I fan avevano già potuto visionare un estratto da una sequenza tagliata con questo fantomatico costume di Superman qualche giorno fa, adesso questo dietro le quinte ci mostra la lavorazione dei costumi della pellicola, inclusa - ovviamente - questa versione mai vista al cinema. Potete visionare il filmato comodamente all'interno della news.



In Justice League tornano i famosi eroi della DC Comics. Dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e la morte di Superman, Batman (Ben Affleck) decide di formare, insieme a Wonder Woman (Gal Gadot), una squadra di metaumani pronti a combattere un nemico formidabile che ha le fattezze di Steppenwolf (Ciaran Hinds), signore della guerra, pronto a reclamare Tre Scatole Madri. Per questo Batman e Wonder Woman ingaggiano il timido e goffo Flash (Ezra Miller), il possente re dei mari Aquaman (Jason Momoa) e il metà uomo-metà macchina Cyborg (Ray Fisher).