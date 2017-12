Il nono film di Quentin Tarantino ha ufficialmente una data di uscita

Dopo gli scandali che hanno colpito la, di proprietà di, il regista e sceneggiatoreha deciso di affidare alla Sony Pictures la distribuzione del suo nono film, ancora senza un titolo.

La pellicola uscirà negli USA il 9 agosto 2019, il giorno del cinquantesimo anniversario dagli omicidi di Sharon Tate e gli altri per mano della setta di Charles Manson; al botteghino, invece, dovrà scontrarsi con l'adattamento cinematografico di Artemis Fowl.

La pellicola di Quentin Tarantino, come sempre, sarà una corale con attori del calibro di Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Jennifer Lawrence tutti in lizza per entrare nel cast; non è chiaro quali ruoli andranno a ricoprire, ovviamente.

Le riprese partiranno nell'estate del 2018 a Los Angeles, e secondo Vanity Fair, che ne ha riportato alcuni dettagli qualche settimana fa, sarà ambientato nel 1969 e sarà incentrato su di "un attore televisivo che ha lavorato in una serie di successo e tenta di entrare nel mondo del cinema ed è affiancato dalla sua spalla e controfigura". A quanto pare i delitti ad opera di Manson, dunque, saranno solo sullo sfondo della pellicola.

Le fonti hanno paragonato questo nono film a Pulp Fiction ma con un budget più dalle parti di Django Unchained.