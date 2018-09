Il musical esplode nel trailer del dissacrante zombie movie Anna and the Apocalypse

La Orion Pictures ha diffuso in rete il full trailer ufficiale di Anna and the Apocalypse, dissacrante zombie movie mixato ad un musical e ambientato a Natale. Non vi basta? Guardate il trailer all'interno della notizia.

La pellicola debutterà il 30 novembre in USA in alcune sale limitate, per poi espandersi in distribuzione il prossimo 7 dicembre.

Anna and the Apocalypse è ambientato a Natale nel corso di un'apocalisse zombie che sta invadendo il paese. Anna (Ella Hunt) sarà costretta, insieme ai suoi amici di scuola, a combattere - e cantare - per sopravvivere da un'orda di morti viventi assetati di sague. Anna dovrà allearsi con il suo miglior amico John (Malcolm Cumming) per salvare la situazione e combattere degli zombie sempre più stravaganti.

John McPhail (Where Do We Go From Here?) dirige un film che include nel cast Ella Hunt (Robot Overlords) insieme a Malcolm Cummings, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton (The Halcyon), e Paul Kaye (Il trono di spade). Il film è stato scritto da Alan McDonald e Ryan McHenry; le canzoni originali sono composte da Roddy Hart e Tommy Reilly.