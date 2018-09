Il mucchio selvaggio: Mel Gibson scrive e dirige il remake

Deadline riporta che Mel Gibson, regista de La battaglia di Hacksaw Ridge, si occuperà del remake di uno dei grandi capolavori del cinema western, Il mucchio selvaggio, diretto nel 1969 da Sam Peckinpah. Gibson scriverà la sceneggiatura del film insieme a Bryan Bagby, e sarà regista e produttore esecutivo del progetto.

Il film originale, diretto da Sam Peckinpah, è ambientato nel 1913 e racconta le vicende di alcuni banditi capitanati da Pike Bishop (William Holden), che vengono inseguiti dai bounty killer di Deke Thornton (Robert Ryan) ex-compagno di Bishop. La banda compie un furto d'armi per il generale Mapache (Emilio Fernandez) ma le cose non vanno come previsto e portano ad un epico scontro finale.

Il ricco cast de Il mucchio selvaggio comprendeva William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez e Ben Johnson.

Warner Bros. pensa al remake de Il mucchio selvaggio di Peckinpah ormai da otto anni, e il primo tentativo che venne orchestrato nel 2011 con Brian Helgeland e il compianto Tony Scott al timone del progetto.

L'ultima fatica registica di Mel Gibson è stata La battaglia di Hacksaw Ridge, capace di incassare oltre 170 milioni di dollari al botteghino, ottenere sei nomination agli Oscar e vincere due premi per il miglior montaggio sonoro e per il miglior montaggio. Recentemente Mel Gibson ha recitato nell'action di S. Craig Zahler, Dragged Across Concrete, al fianco di Vince Vaughn, presentato Fuori Concorso all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.