Il montaggio di Justice League ad opera di Zack Snyder era 'inguardabile'?

Sono tanti, troppi, iche circondano Justice League . Solitamente voci di corridoio simili trapelano soltanto prima della, ma in questo caso continuano anche dopo l'uscita cinematografica. Che, dunque, ci sia veramente qualcosa sotto? Che questi rumor siano veri?

Le possibilità sono altissime, quasi certe. D'altronde anche i fan hanno iniziato a pensare che le loro supposizioni fossero più realistiche di quanto immaginassero. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo svelato che, secondo una nuova voce di corridoio, Zack Snyder sarebbe stato licenziato dalla Warner Bros. ben un anno prima, utilizzando la sua tragedia personale [la morte della figlia, nb.] quasi come uno 'scudo' per nascondere la verità dei fatti e non rovinare la performance al box-office della pellicola corale della DC.

A sostegno di questa tesi, le tante notizie diffuse dalla Warner: la cancellazione di Justice League Part II quasi improvvisamente, Joss Whedon (che avrebbe dovuto soltanto curare la post-produzione e qualche ripresa aggiuntiva) chiamato a riscrivere e rigirare buona parte del film, nessuna promozione né da parte di Whedon né di Snyder e la creazione ufficiale della DC Entertainment con Geoff Johns, pronto a sostituire in corsa Snyder (fino a quel punto 'architetto' dell'universo).

Ora Collider sembra confermare questo report e aggiunge un piccolo dettaglio. Il sito afferma di aver contattato due fonti interne alla Warner le quali, entrambe, hanno definito "inguardabile" il montaggio di Snyder. Collider spiega che "è strano, la parola 'inguardabile' è una parola utilizzata da entrambe le fonti ed è raro che due fonti separate usino lo stesso termine". Ovviamente Collider afferma che "dovrebbe esserci dell'altro dietro le quinte" perché versioni preliminari del montaggio, anche se inguardabili, possono essere aggiustate con riprese aggiuntive e vari tagli. E se il coinvolgimento di Whedon fosse una conseguenza al cercare di 'rimettere mano' a quel montaggio definito inguardabile dagli addetti dello studio?

Il sito spiega, inoltre, che la news non è trapelata online fino ad ora perché "Snyder stava attraversando un momento difficile e, al di là di tutto, nessuno voleva infierire su una persona che aveva appena perso una figlia".