Il mistero di Donald C.: Colin Firth gira il mondo in barca a vela nel trailer

Adler Entertainment ha diffuso in streaming il trailer ufficiale italiano di, film che ha per protagonisti i Premi Oscar

Scritta da Scott Z. Burns (Contagion), la pellicola vede alla regia James Marsh, di ritorno dopo il successo de La teoria del tutto che regalò a Eddie Redmayne il Premio Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nei panni di Stephen Hawking, venuto a mancare proprio in questi giorni.

Il film sarà nelle sale italiane dal 5 aprile 2018.

Dopo La teoria del tutto, pellicola premiata agli Academy Awards® nel 2015, James Marsh dirige il film che racconta l’incredibile storia vera di Donald Crowhurst (COLIN FIRTH, Il discorso del re, Kingsman: Secret Service, Le due vie del destino - The Railway Man), velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Clare (RACHEL WEISZ, La luce sugli oceani, The Lobster) e i loro figli, imbarcandosi, non senza esitazioni, nell’avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron.

Nel cast anche DAVID THEWLIS (Anomalisa, La teoria del tutto), KEN STOTT (War & Peace, The Hobbit), in una produzione della Blueprint Pictures (Marigold Hotel, In Bruges – La coscienza dell’assassino). La storia della pericolosa navigazione solitaria di Crowhurst e delle difficoltà da lui affrontate nel viaggio mentre la sua famiglia attendeva il suo ritorno, rimane uno dei misteri più duraturi della storia recente.