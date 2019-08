Tutto Il Mio Folle Amore, primo trailer per il nuovo film di Gabriele Salvatores

Pochi minuti fa è spuntato online il primo trailer ufficiale di Tutto Il Mio Folle Amore, nuovo lungometraggio di Gabriele Salvatores che come sappiamo sarà presente nel programma ufficiale del Festival di Venezia 2019.

Come al solito potete guardare il filmato promozionale comodamente all'interno dell'articolo.

Il film, fuori concorso a Venezia, vanta la partecipazione di Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono, che "svezzeranno" l'esordiente Giulio Pranno, per la prima volta sullo schermo.

La storia racconta del sedicenne Vincent, che nei suoi primi sedici anni di vita ha collezionato solo infelicità: immerso in un mondo tutto suo, ha reso le cose particolarmente difficili a sua madre Elena e al compagno di lei, Mario, che lo ha adottato.

Nel frattempo il suo padre naturale, Willi, che voleva fare il cantante e che ha sempre vissuto una vita di sregolatezze, una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all’inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti prima.

Tutto Il Mio Folle Amore arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 24 ottobre. Il film inizialmente era intitolato Volare.