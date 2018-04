Il Millennium Falcon nella bellissima cover di Empire dedicata a Solo: A Star Wars Story

Mancano ormai un mese e dieci giorni all'uscita nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Rom Howard, ma nel mentre della campagna promozionale e delle curiosità relative al merchandising ecco che oggi Empire ha mostrato la sua bellissima cover del nuovo numero del magazine.

Nessun Han Solo (Alden Ehrenreich) in copertina, come non si vedono i suoi compagni, da Qi'Ra a Tobia Beckett o Lando Calrissian, perché protagonista assoluto dell'immagine è il Millenium Falcon versione old-style, con la carrozzeria più aerodinamica e le ormai famose strisce blu sulla carrozzeria. Il disegno è firmato dall'artista Dan Mumford, lo stesso dei poster IMAX di Star Wars: Il risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi.



Il secondo spin-off della saga sarà una sorte di heist movie nello spazio, dove vedremo Han e un gruppo di fuorilegge venire ingaggiati dal gangster intergalattico Dryden Vos per recuperare un carico speciale di cui non si conosce ancora nulla. Tra i villain del film figurerà inoltre un certo Enfys Nest, capo di un banda di motociclisti di speed-rider conosciuti come Cloud Rider.



Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.