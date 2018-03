, di, vince l'Oscar al miglior film d'animazione. La pellicola della Disney/Pixar che racconta la storia del piccolo Miguel, amante della musica, e del viaggio nella Terra dell'Aldilà, ha ottenuto il riconoscimento per la miglior pellicola nel campo dell'animazione, staccando nettamente il resto della concorrenza.

La nuova pellicola della Disney/Pixar, capace di far innamorare il Messico e tutto il mondo, grazie alla sua trama malinconica ed emozionante, si è aggiudicata l'Oscar al miglior film d'animazione, battendo anche Loving Vincent, che poteva essere un'alternativa interessante ma che non è riuscita a battere la forte concorrenza di un film di grande richiamo e appeal come Coco. Un film che è riuscito a conquistare adulti e bambini.