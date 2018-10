Il merchandise di Spider-Man: Far From Home stuzzica i fan con il look di Mysterio

In Spider-Man: Far From Home vedremo il personaggio di Mysterio (con il volto, fino a prova contraria, di Jake Gyllenhaal) e il suo look, almeno in parte, lo abbiamo già visto in alcune foto dal set.

Adesso la Dr. Pepper ha stuzzicato i fan di Spider-Man: Far From Home con una limited edition della famosa bevanda, in cui intravediamo il look completo di Mysterio, che sembra molto simile alla controparte cartacea. Potete visionare l'immagine qui sotto.

Tom Holland riprenderà i panni di Peter Parker/Spider-Man nel cinefumetto. Nel cast del film troveremo anche Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove e possibilmente Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry anche Numan Acar e Remy Hii. Dal Marvel Cinematic Universe ci saranno anche ben due dei protagonisti più amati di questa serie di pellicole: il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders.

Jon Watts, già autore del precedente episodio, tornerà alla regia anche di questo sequel. Questa versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.

L'atteso Spider-Man: Far From Home, il primo ad essere distribuito dopo Avengers 4, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a luglio 2019 con distribuzione Sony Pictures.