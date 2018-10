Il matrimonio del mio migliore amico: Julia Roberts apre al sequel

Julia Roberts ha dichiarato che sarebbe pronta per recitare nel sequel di uno dei suoi film di maggior successo. In un'intervista con Entertainment Weekly, la star ha svelato che seppur molti fan abbiano espresso l'intenzione di conoscere il futuro di Vivian di Pretty Woman, è un altro il personaggio che tornerebbe a interpretare.

Julia Roberts tornerebbe volentieri nel ruolo della critica culinaria Julianne Potter de Il matrimonio del mio migliore amico, cult sentimentale del 1997 diretto da P.J. Hogan. Nel film Julianne è una donna in carriera che riceve una telefonata dal suo migliore amico ed ex partner Michael (Dermot Mulroney), che le comunica l'imminente matrimonio con la giovane Kimmy (Cameron Diaz). Ancora innamorata di Michael, con il quale aveva stretto l'accordo di sposarsi fra loro nel caso entrambi non si fossero sposati entro i ventotto anni, Julianne realizza di avere quattro giorni per mandare a monte le nozze dell'amico, supportata dal fido George (Rupert Everett).

Una commedia talmente amata che ancora oggi, ogni anno, fa registrare numerosi passaggi in tv. Su tutti spiccò la performance di Rupert Everett:"Rupert era così divertente in Il matrimonio del mio migliore amico. Immagino che Kimmy e Michael siano sposati e probabilmente abbiano dei figli. E poi ci siamo io e Rupert" ha ipotizzato la Roberts.

Julia Roberts è da poco sbarcata su Instagram, con un account ufficiale che ha fatto registrare già 2,4 milioni di followers.

Negli anni '90 Julia Roberts, che ha da poco compiuto 51 anni, fu definita la regina della commedia romantica e lasciò il segno come protagonista di diversi film sentimentali come Pretty Woman, Scelta d'amore, Il matrimonio del mio migliore amico, Notting Hill e Se scappi ti sposo. Nel 2001 ha vinto l'Oscar quale miglior attrice protagonista per Erin Brokovich - Forte come la verità.