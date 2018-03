Il look di Spider-Man in una concept-art: sarà il costume per il sequel di Homecoming?

Sembra che Spider-Man possa avere un nuovo look alla fine di. La Marvel ha rilasciato una nuova concept-art per il Disneyland Resort a tema-supereroi: e la notizia è che Spider-Man non indossa la tuta di Iron Spider che vedremo ine il costume è sicuramente diverso da quello visto in

Il costume sembra molto simile a quello iconico dei fumetti. Al centro il simbolo sul petto è più grande di quello realizzato in casa da Peter, al posto del più piccolo visto in Homecoming. Inoltre non sembrano esserci parti nere, al di là di alcune righe incluse in Civil War e nelle tute di Homecoming.

Si potrebbe pensare che si tratta solo di un'immagine promo per il parco a tema ma gli altri supereroi raffigurati hanno tutti gli stessi costumi visti nel Marvel Cinematic Universe. Come mai quello di Spider-Man è diverso?

Con Spider-Man: Homecoming, co-scritto e diretto da Jon Watts, e secondo reboot del personaggio, anche Peter Parker è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, grazie a Marvel Studios e Columbia Pictures.

Il film vede il giovane Tom Holland interpretare il protagonista ed ereditare il ruolo che negli anni passati fu di Tobey Maguire in Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007), tutti diretti da Sam Raimi, e di Andrew Garfield, che ha recitato nel ruolo in The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014), entrambi diretti da Marc Webb.

Nel cast principale di Spider-Man: Homecoming anche Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio), Jon Favreau (Happy Hogan), Marisa Tomei (May Parker) e Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man).

Tom Holland in Avengers: Infinity War interpreta per la terza volta il personaggio dopo Captain America: Civil War (2016) e Spider-Man: Homecoming (2017), prima del sequel stand alone previsto nel 2019.