Il look originale di Thanos nel backstage di The Avengers nel 2012

Una nuova foto dal dietro le quinte di The Avengers di Joss Whedon nel 2012 svela i dettagli del look originale di Thanos. La prima fase del Marvel Cinematic Universe era finalizzata alla battaglia di New York contro Loki, nonostante fosse evidente che quest'ultimo fosse in prima linea per qualche altro personaggio malvagio.

La comparsa definitiva di Thanos si è concretizzata solo quest'anno con Avengers: Infinity War, dove a colpire è stata soprattutto l'uso della CGI. Ma com'era il look di Thanos in origine?

Gli Ironhead Studios hanno recentemente pubblicato una nuova foto su Instagram che mostra il trucco del Thanos di The Avengers, interpretato da Damion Poitier, realizzato da Josè Fernandez nel 2011. Nonostante si fosse sempre creduto che il Thanos di The Avengers fosse in CGI, a quanto pare quest'immagine dimostra il contrario, visto che la foto mostra chiaramente trucco e protesi.

In questo periodo sono in corso le ultime riprese di Avengers 4, che arriverà nelle sale in primavera. Avengers: Infinity War si è rivelato un enorme successo di pubblico e critica. Diretto dai fratelli Russo, il film ha segnato il penultimo atto della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Il ricco cast ha unito per la prima volta sul grande schermo i personaggi degli Avengers con i Guardiani della Galassia. Josh Brolin ha interpretato perfettamente uno dei villain più amati degli ultimi decenni, Thanos.