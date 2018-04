Il logo del live-action di Sonic the Hedgehog presentato al CinemaCon

Nell'autunno scorso la Paramount Pictures ha acquisito i diritti cinematografici di Sonic the Hedgehog, titolo dell'omonimo personaggio protagonista antropomorfico blu della celebre serie videoludica della Sega. Al CinemaCon che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas è stato svelato il logo del film, che richiama molto la grafica originale.

A svelare il logo è stato Caleb Williams di OmegaUnderground, e la somiglianza del titolo con il materiale d'origine è evidente, anche dal punto di vista cromatico, con la presenza del blu e dell'oro nelle lettere.

Sonic the Hedgehog mescolerà personaggi live-action e CGI e dovrebbe essere il primo di una serie di film che andranno in produzione.

La sceneggiatura è a firma di Patrick Casey e Josh Miller, con Tim Miller alla produzione del film. Jeff Fowler è stato scelto per dirigere la pellicola.

Sonic è la mascotte della casa videoludica nipponica Sega e venne creato nel 1991, quando sul mercato vennero introdotte le console a 16bit, cercando di contrastare il simbolo della Nintendo, Super Mario.

In Italia il personaggio è comparso anche in una serie animata intitolata Le avventure di Sonic, con la sigla animata cantata da Cristina D'Avena.

Nel corso degli anni il personaggio è stato protagonista di numerosi cameo in serie tv e videogiochi.